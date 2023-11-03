В Apple Watch Series 10 появится датчик измерения артериального давления — Bloomberg

Авторитетное издание Bloomberg выпустило материал, посвящённый следующему поколению умных часов от Apple. По данным источников, в Apple Watch Series 10 появятся две важнейшие функции для отслеживания состояния здоровья: датчик измерения артериального давления и детектор апноэ во сне.

Так, в Apple якобы уже тестируют первую версию датчика артериального давления. С его помощью пользователи смогут выявить разные признаки гипертонии. Если всё пойдёт по плану компании, то датчик интегрируют уже в Watch 10.

Кроме того, Apple также работает над функцией обнаружения апноэ во сне. По задумке умные часы будут использовать данные о частоте и качестве сна, после чего уведомлять пользователя о вероятных проблемах и при случае предлагать владельцу записаться на приём к врачу.

Официальный анонс и релиз Apple Watch Series 10 должны состояться осенью 2024 года. В Bloomberg отмечают, что планы компании на интеграцию новых функций всё ещё могут измениться.