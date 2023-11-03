Мартин Скорсезе похвалил Брендана Фрейзера за его игру в «Убийцах цветочной луны»

Фильм «Убийцы цветочной луны» вышел в мировых кинотеатрах 20 ноября и уже стал большим поводом для дискуссии. Новая лента Мартина Скорсезе о жестокости правительства США по отношению к индейцам примечательна не только очередной выдающейся актёрской игрой Леонардо Ди Каприо, но и небольшой сценой с оскароносным Бренданом Фрейзером, который сыграл роль шумного адвоката Гамильтона.

Сцена с защитой персонажа Уильяма Хейла (Роберт Де Ниро) показалась некоторым зрителям уж слишком неуместной из-за слишком эмоциональной игры Брендана Фрейзера. Сам Мартин Скорсезе так не считает — он называет Брендана замечательным актёром, который отлично справился со своей работой.

Мы думали, что он отлично подойдёт на роль адвоката, я восхищался его работой на протяжении многих лет. На самом деле он работал над фильмом всего пару недель уже на поздней стадии съёмок. Мы хорошо провели время, работая вместе. [...] Он замечательный актёр, и с ним было очень здорово работать.

Тем временем общие сборы «Убийц цветочной луны» достигли отметки в $ 88 млн при бюджете в $ 200 млн. Судя по всему, лента не окупится в кинотеатрах, однако у Apple есть и долгосрочные планы по релизу картины в цифре и на ТВ.