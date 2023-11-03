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Представлены патриотические умные часы Apple Watch с гербом России

Представлены патриотические умные часы Apple Watch с гербом России
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Производитель кастомных смартфонов и других гаджетов Caviar анонсировал лимитированную коллекцию умных часов Apple Watch ко Дню народного единства. Новинка представляет собой специальный съёмный корпус для смарт-часов, изготовленный из лёгкого полимера — его стоимость составляет от 100 до 160 тысяч рублей в зависимости от модели.

Так, в патриотичных моделях Apple Watch Series 8 и 9 на золотом колёсике изображён герб Российской Федерации, а на кнопке высечена гравировка с надписью «Россия». При этом пользователь может также установить герб РФ в формате циферблата.

Всего авторы планируют произвести 999 корпусов — на выбор будут доступны модели Apple Watch Series 8 и Apple Watch Series 9 как отдельно, так и в комплекте с самими часами.

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