В России стартовали продажи фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 8 Active

В начале ноября до России добралась Xiaomi Smart Band 8 Active — новая версия фитнес-браслета от китайской компании Xiaomi. Гаджет уже доступен у большинства ритейлеров России по рекомендуемой цене в 2500 рублей.

Xiaomi Band 8 Active — более доступная версия Smart Band 8, предлагающая пользователям 1,47-дюймовый TFT-дисплей разрешением 172 × 320 пикселей с батареей объёмом 210 мА/ч со временем работы до 14 дней без подзарядки. В Xiaomi отмечают, что гаджет поддерживает около 50 спортивных режимов с защитой от воды и отслеживанием насыщенности крови кислородом, сердечного ритма, мониторингом сна и активности.

Основные особенности Xiaomi Band 8 Active Фото: Xiaomi

Помимо спортивного функционала, Smart Band 8 Active также позволяет просматривать уведомления, управлять музыкой и камерой на смартфоне.