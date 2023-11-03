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Российский PS Store начал загружать главную страницу магазина

Российский PS Store начал загружать главную страницу магазина
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В начале ноября российская версия магазина PlayStation Store на PlayStation 5 внезапно заработала. Впервые с марта 2022 года, когда функционал приостановил свою работу в нашей стране, пользователи из России смогли попасть во вкладку «Новинки».

В ней перечислены недавно вышедшие игры с русифицированной рекламой, включая Call of Duty: Modern Warfare 3 и Alan Wake 2. При этом каких-либо других изменений в российском магазине нет: бесплатные игры из PS Plus всё ещё недоступны для активации, а покупка игр и раньше была доступна через кошелёк.

Вкладка «Новинки» в российском PS Store

Вкладка «Новинки» в российском PS Store

Фото: PS Store

Вкладка «Новинки» в российском PS Store

Вкладка «Новинки» в российском PS Store

Фото: PS Store

Пока неясно, с чем именно связано частичное возобновление работы PlayStation Store в России. Возможно, это ошибка магазина или Sony всё же планирует возвращение на отечественный рынок.

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