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Пиковый онлайн Fortnite превысил 3,9 млн человек — это рекорд игры в 2023 году

Пиковый онлайн Fortnite превысил 3,9 млн человек — это рекорд игры в 2023 году
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3 ноября в Fortnite стартовал новый сезон четвёртой главы под названием «Как раньше». В нём разработчики вернули оригинальную карту с самым первым островом и в целом будут ориентироваться на контент прошлых глав: от Брошенных башен до самых популярных видов оружия прошлых лет.

Судя по всему, игроки встретили новый сезон с большим энтузиазмом — пиковый онлайн проекта на всех платформах превысил 3,9 млн человек. Стоит отметить, что речь идёт о результатах с апреля 2023 года, когда Epic Games начала публично делиться статистикой королевской битвы.

Обновлённый пиковый онлайн в Fortnite

Обновлённый пиковый онлайн в Fortnite

Фото: Fortnite.gg

Учитывая статистику последних месяцев, в которых онлайн не превышал показателя в 2,8 млн человек, это большой успех для Epic Games. Пока неясно, останутся ли игроки на долгий срок или это единичный случай в связи с выходом ностальгической главы.

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