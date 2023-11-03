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Вышел дебютный трейлер сериала «Эхо» — первого шоу Marvel для взрослых

Вышел дебютный трейлер сериала «Эхо» — первого шоу Marvel для взрослых
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Marvel выпустила первый трейлер мини-сериала «Эхо», рассказывающий о племяннице Кингпина. Шоу выступит продолжением «Соколиного глаза» и приквелом грядущего перезапуска «Сорвиголовы». Все эпизоды мини-сериала будут доступны уже 10 января на Disney+.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Marvel.

Сериал «Эхо» расскажет о Майе Лопес, известной как Эхо. Она — бывший лидер мафии Траксьют и глухая спортсменка, мастер боевых искусств, которая способна идеально копировать движения другого человека. К главной роли вернётся Алаква Кокс, в шоу также сыграют Винсент Д'Онофрио (Кингпин) и Чарли Кокс (Сорвиголова).

Интересно, что «Эхо» будет первым внутренним сериалом Marvel с рейтингом «18+» (TV MA). Судя по всему, в шоу будет немало жестоких сцен, что видно по первому трейлеру.

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