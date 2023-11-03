Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Представлен бюджетный смартфон Honor X50i+ с OLED-дисплеем со 120 Гц

Представлен бюджетный смартфон Honor X50i+ с OLED-дисплеем со 120 Гц
Комментарии

Китайская компания Honor представила бюджетный смартфон Honor X50i+ с необычным дизайном блока камер. Предзаказы гаджета в Китае стартуют уже 10 ноября, а открытые продажи начнутся 17-го числа по цене от 1499 юаней (около 19 000 рублей).

Honor X50i+ получит 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2412 х 1080 пикселей и частотой обновления экрана 120 Гц. Устройство работает на базе процессора MediaTek Dimensity 810 с батареей объёмом 4500 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки 35 Вт.

Что касается камеры, то основной датчик получил модуль на 108 Мп, а фронтальная камера — на 8 Мп. Honor X50i+ выйдет в трёх расцветках: бело-розовой, голубой и чёрной. Когда гаджет официально доберётся до России, неизвестно.

Материалы по теме
В России стартовали продажи бюджетного смартфона Honor 90 Lite с экраном 90 Гц
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android