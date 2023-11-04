Сборы «Убийц цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо превысили $ 100 млн

По итогам двух с половиной недель проката сборы фильма «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо превысили $ 100 млн в мировом прокате. Это всё ещё относительно небольшой результат для практически пустого осеннего сезона, особенно если учитывать бюджет картины в $ 200 млн.

Точные прогнозы по поводу окупаемости ленты эксперты не рекомендуют строить по первым неделям. Дело в том, что фактически «Убийцы цветочной луны» принадлежат Apple, однако в международный прокат фильм запустила Paramount Pictures. Это значит, что компании разделили издержки и наверняка заключили выгодный друг для друга контракт, а судить об окупаемости ленты можно будет не раньше чем через несколько месяцев.

При этом стоит отметить, что выход картины в Apple TV+ наверняка привлечёт новую аудиторию в онлайн-кинотеатр, что также можно считать мерилом окупаемости. Так что несмотря на довольно низкие кассовые сборы на данный момент, у «Убийц цветочной луны» есть ещё множество способов принести создателям прибыль.