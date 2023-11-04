Стартовали предзаказы на российскую игру «Смута»
На этой неделе авторы игры «Смута» из новосибирской студии Cyberia Nova открыли предзаказы на игру. По скидке разработчики просят за тайтл 1,6 тыс. рублей, а без неё — 2 тыс. рублей.
Помимо этого, представители Cyberia Nova раскрыли системные требования «Смуты», правда пока не полностью.
Минимальные системные требования
- ОС: Windows 10 (64-битная)
- Процессор: Ryzen 3 или Intel Core i3
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 980/1060
- Оперативная память: 16 ГБ
- Место на диске: 50 ГБ
Рекомендованные системные требования
- ОС: Windows 10 (64-битная)
- Процессор: Ryzen 9 или Intel Core i7
- Видеокарта: NVIDIA RTX 3080
- Оперативная память: 32 ГБ
- Место на диске: 50 ГБ
Напомним, сюжет тайтла основан на произведении «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» Михаила Загоскина. Поэтому в «Смуте» появится ряд героев из книги: Юрий Милославский, Анастасия Кручина-Шалонская, Кирша и боярин Кручина-Шалонский — главный антагонист.
Российская историческая RPG должна поступить в продажу 26 февраля 2024 года. Демо и полноценную версию выпустят на площадке VK Play. Про релиз в Steam пока ничего не известно.
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