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Стартовали предзаказы на российскую игру «Смута»

Стартовали предзаказы на российскую игру «Смута»
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На этой неделе авторы игры «Смута» из новосибирской студии Cyberia Nova открыли предзаказы на игру. По скидке разработчики просят за тайтл 1,6 тыс. рублей, а без неё — 2 тыс. рублей.

Помимо этого, представители Cyberia Nova раскрыли системные требования «Смуты», правда пока не полностью.

Минимальные системные требования

  • ОС: Windows 10 (64-битная)
  • Процессор: Ryzen 3 или Intel Core i3
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 980/1060
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Место на диске: 50 ГБ

Рекомендованные системные требования

  • ОС: Windows 10 (64-битная)
  • Процессор: Ryzen 9 или Intel Core i7
  • Видеокарта: NVIDIA RTX 3080
  • Оперативная память: 32 ГБ
  • Место на диске: 50 ГБ

Напомним, сюжет тайтла основан на произведении «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» Михаила Загоскина. Поэтому в «Смуте» появится ряд героев из книги: Юрий Милославский, Анастасия Кручина-Шалонская, Кирша и боярин Кручина-Шалонский — главный антагонист.

Российская историческая RPG должна поступить в продажу 26 февраля 2024 года. Демо и полноценную версию выпустят на площадке VK Play. Про релиз в Steam пока ничего не известно.

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