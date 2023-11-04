Стартовали предзаказы на российскую игру «Смута»

На этой неделе авторы игры «Смута» из новосибирской студии Cyberia Nova открыли предзаказы на игру. По скидке разработчики просят за тайтл 1,6 тыс. рублей, а без неё — 2 тыс. рублей.

Помимо этого, представители Cyberia Nova раскрыли системные требования «Смуты», правда пока не полностью.

Минимальные системные требования

ОС : Windows 10 (64-битная)

: Windows 10 (64-битная) Процессор : Ryzen 3 или Intel Core i3

: Ryzen 3 или Intel Core i3 Видеокарта : NVIDIA GeForce GTX 980/1060

: NVIDIA GeForce GTX 980/1060 Оперативная память : 16 ГБ

: 16 ГБ Место на диске: 50 ГБ

Рекомендованные системные требования

ОС : Windows 10 (64-битная)

: Windows 10 (64-битная) Процессор : Ryzen 9 или Intel Core i7

: Ryzen 9 или Intel Core i7 Видеокарта : NVIDIA RTX 3080

: NVIDIA RTX 3080 Оперативная память : 32 ГБ

: 32 ГБ Место на диске: 50 ГБ

Напомним, сюжет тайтла основан на произведении «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» Михаила Загоскина. Поэтому в «Смуте» появится ряд героев из книги: Юрий Милославский, Анастасия Кручина-Шалонская, Кирша и боярин Кручина-Шалонский — главный антагонист.

Российская историческая RPG должна поступить в продажу 26 февраля 2024 года. Демо и полноценную версию выпустят на площадке VK Play. Про релиз в Steam пока ничего не известно.