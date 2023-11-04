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Николас Кейдж: я пришёл в кино не для того, чтобы стать мемом

Николас Кейдж: я пришёл в кино не для того, чтобы стать мемом
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В Сети можно найти огромное количество мемов, связанных с Николасом Кейджем — ещё больше посвящено разве что Райану Гослингу. Однако в недавнем интервью изданию The Guardian актёр заявил, что начал сниматься в кино не для этого и он никак не мог контролировать свою популярность.

Я стал актёром, потому что меня больше, чем любой другой вид искусства, тронуло кино. И я пришёл в индустрию не для того, чтобы стать мемом. Это было ново и мне пришлось адаптироваться к этому. Думал, что, может быть, они [мемы] заставят кого-то вернуться и посмотреть фильмы. Но я никак не мог это контролировать.

Напомним, следующая картина с Николасом Кейджем в главной роли «Герой наших снов» выйдет в прокат 7 марта 2024 года. Лента расскажет о профессоре-неудачнике, который однажды начинает появляться во снах почти всех людей на Земле. После этого он становится невероятно популярным, что приносит ему одни проблемы.

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