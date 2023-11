Фильм «Как приручить дракона» перенесли на 13 июня 2025 года

4 ноября стало известно, что Universal Pictures перенесла премьеру фильма «Как приручить дракона» на 13 июня 2025 года. Ранее генеральный менеджер бразильского подразделения компании Эрнан Вивиано заявил, что картину собираются выпустить в 2024 году — вероятность этого изначальна была крайне мала.

Скорее всего, перенос ленты связан с неутихающей забастовкой актёров в Голливуде. Universal Pictures ещё даже не начинала съёмки киноадаптации. Подробности сюжета пока не раскрываются.

Сценарий фильма напишет Дин Деблуа. Он же выступит продюсером и режиссёром будущего произведения. Главную роль в ленте исполнит Мэйсон Темз («Чёрный телефон»), а его подругу воплотит Нико Паркер, известная по роли Сары в сериале The Last of Us.