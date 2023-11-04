Звёзды сериала «Друзья» посетили похороны Мэттью Перри

3 ноября прошли похороны Мэттью Перри. Издание People сообщило, что мероприятие также посетили звёзды сериала «Друзья»: Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер.

Актёры снимались с Мэттью Перри в ситкоме около 10 лет, благодаря шоу став настоящими звёздами и любимцами зрителей по всему миру.

Мы все очень тяжело переживаем потерю Мэтью. Мы были не просто коллегами, а настоящей семьёй. Нам так много хочется сказать, но сейчас нам нужно время, чтобы погоревать и пережить эту невосполнимую потерю.

Напомним, 29 октября Мэттью Перри нашли мёртвым в его джакузи. Официальную причину смерти всё ещё не назвали. По предварительным данным, у него остановилось сердце, после чего он утонул.

Последним появлением актёра на телевидении стал спецэпизод «Друзья: Воссоединение» для HBO Max, где основной каст шоу посетил знаковые места съёмок. Помимо этого, Мэттью Перри появлялся и в других знаменитых произведениях — «Клинике», «Симпсонах» и в фильме «Папе снова 17».