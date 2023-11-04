Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступил на открытии форума «Россия»

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4 ноября состоялось открытие международной выставки-форума «Россия». Мероприятие посетил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко и выступил с небольшой речью.

По его мнению, популярность киберспорта и увлечение молодёжи видеоиграми ускорили инновационный процесс в спортивной индустрии. Также чиновник заявил, что в России формируется новый образ спорта будущего, концепция которого рассчитана на максимально широкую аудиторию

В России создана Федерация Фиджитал Спорта, действуют и 60 региональных отделений по всей стране. Только в этом году прошло более 240 соревнований по фиджитал-спорту, в том числе в рамках молодёжных мероприятий.

Выставка-форум «Россия» будет проходить вплоть до 12 апреля 2024 года на ВДНХ. Свои экспозиции представили все 89 регионов России, 21 министерство, 19 компаний и корпораций, а также общественные организации. Отметим, что турнир «Игры Будущего» представлен на выставке отдельным стендом в павильоне Министерства спорта России.