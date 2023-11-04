Сериал «Эхо» положит начало новой эпохи киновселенной Marvel

3 ноября Marvel Studios выпустила дебютный трейлер мини-сериала «Эхо» о племяннице Кингпина. Стоит отметить, что он станет первым внутренним шоу Marvel с рейтингом «18+» (TV MA) — сериал будет наполнен сценами жестокого насилия.

Marvel Studios выпустит «Эхо» под новым брендом Marvel Spotlight. По заверению компании, в подобных сериалах авторы будут рассказывать более личные и приземлённые истории — их сможет смотреть даже неподготовленный зритель.

Подобно тому, как фанатам комиксов не нужно читать «Мстителей» или «Фантастическую четвёрку», чтобы насладиться «Призрачным гонщиком», нашей аудитории необязательно знать другие проекты Marvel, чтобы понять происходящее в истории Майи.

Marvel решила пойти на такой шаг, поскольку её сериалы часто критикуются за то, что для их просмотра нужно обладать большим багажом знаний о персонажах и важных событиях вселенной. Название нового бренда отсылает к одноимённой линейке комиксов, которая начала выходить в 1971 году.