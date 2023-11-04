Фильм «По щучьему велению» заработал в России 1 млрд рублей

4 ноября сборы фильма «По щучьему велению» по русской народной сказке превысили 1 млрд рублей. Для достижения такого результата ленте понадобилось чуть больше недели.

При этом за первый уикенд картина заработала 401 млн рублей, а за второй — 376 млн рублей. Премьера ленты состоялась 26 октября.

Фото: «ФОНД КИНО»

«По щучьему велению» рассказывает о простаке Емеле: он случайно вытаскивает из реки волшебную щуку, которая готова исполнить три его желания. Два желания он тратит на пустяки, а третье оставляет на потом. Затем герой влюбляется в царевну Анфису — и добиться её руки Емеле помогает щука, обернувшаяся в девушку Василису.

Режиссёром «По щучьему велению» выступил Александр Войтинский («Призрак»). Главные роли в фильме исполнили Никита Кологривый («Майор Гром: Чумной Доктор»), Мила Ершова («Трудные подростки») и Алина Алексеева («Ёлки-иголки»).