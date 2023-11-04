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Музыкант RADIO TAPOK записал трек для российской игры «Смута»

Музыкант RADIO TAPOK записал трек для российской игры «Смута»
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Музыкальный исполнитель RADIO TAPOK записал для российского тайтла «Смута» одноимённый трек. В ролике показываются внутриигровые кадры и бегущие строчки из самой композиции.

Напомним, 4 ноября также стартовали предварительные заказы на «Смуту».

Видео доступно на YouTube-канале RADIO TAPOK. Права на видео принадлежат RADIO TAPOK/Cyberia Nova.

Напомним, сюжет тайтла основан на произведении «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» Михаила Загоскина. Поэтому в «Смуте» появится ряд героев из книги: Юрий Милославский, Анастасия Кручина-Шалонская, Кирша и боярин Кручина-Шалонский — главный антагонист.

Российская историческая RPG поступит в продажу 26 февраля 2024 года. Демо и полноценную версию выпустят на площадке VK Play. Про релиз в Steam пока ничего не известно.

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