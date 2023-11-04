Вышел финальный спецэпизод «Атаки титанов» — культовое аниме официально завершилось

В России вышел финальный спецэпизод «Атаки титанов», завершающий культовое аниме. 85-минутный спецвыпуск получил название «Битва неба и земли» и уже доступен на «Кинопоиске».

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Crunchyroll.

Таким образом, на телевидении завершилась основная история «Атаки титанов», которая началась весной 2013 года. За последние десять лет вышло четыре сезона — при этом последний несколько раз делили на части. Так, первая часть выходила с декабря 2020 по март 2021 года, вторая — с января по апрель 2022-го. Затем авторы разделили большой финал на две части: первый спецэпизод вышел в марте, а премьера второго состоялась 4 ноября.

Сюжет постапокалиптического аниме «Атака титанов» рассказывает о борьбе человечества с плотоядными титанами. Люди построили форпосты за укреплёнными стенами, чтобы избежать уничтожения. Главные герои в рядах освободительной армии участвуют в новом этапе противостояния с великанами. В 2021 году аниме признали самым востребованным сериалом года.