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«Ведьма из Блэр» и «Багровый пик» — любимые фильмы ужасов Стивена Кинга

Стивен Кинг назвал любимые хорроры и фильмы ужасов
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Недавно писатель Стивен Кинг озвучил список своих самых любимых фильмов ужасов. В подборку попали как очень старые картины, так и современные. Ещё автор назвал ленту «Мгла» — это экранизация его собственной повести.

Видео доступно на YouTube-канале Fandor. Права на видео принадлежат Fandor.

22 любимых фильма ужасов Стивена Кинга

  • «Демон внутри» (2016 год)
  • «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999 год)
  • «Подмена» (1980 год)
  • «Багровый пик» (2015 год)
  • «Рассвет мертвецов» (2004 год)
  • «Глубокое синее море» (1999 год)
  • «Спуск» (2005 год)
  • «Дуэль» (1971 год)
  • «Дьяволицы» (1954 год)
  • «Пункт назначения» (2000 год)
  • «Сквозь горизонт» (1997 год)
  • «Попутчик» (1986 год)
  • «Последний дом слева» (2009 год)
  • «Мгла» (2007 год)
  • «Ночь демона» (1957 год)
  • «Руины» (2008 год)
  • «Колдун» (1977 год)
  • «Отчим» (1986 год)
  • «Отзвуки эха» (1999 год)
  • «Незнакомцы» (2008 год)
  • «Деревня проклятых» (1960 год)
  • «Ведьма» (2015 год)
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