Стивен Кинг назвал любимые хорроры и фильмы ужасов

Недавно писатель Стивен Кинг озвучил список своих самых любимых фильмов ужасов. В подборку попали как очень старые картины, так и современные. Ещё автор назвал ленту «Мгла» — это экранизация его собственной повести.

Видео доступно на YouTube-канале Fandor. Права на видео принадлежат Fandor.

22 любимых фильма ужасов Стивена Кинга

«Демон внутри» (2016 год)

(2016 год) «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999 год)

(1999 год) «Подмена» (1980 год)

(1980 год) «Багровый пик» (2015 год)

(2015 год) «Рассвет мертвецов» (2004 год)

(2004 год) «Глубокое синее море» (1999 год)

(1999 год) «Спуск» (2005 год)

(2005 год) «Дуэль» (1971 год)

(1971 год) «Дьяволицы» (1954 год)

(1954 год) «Пункт назначения» (2000 год)

(2000 год) «Сквозь горизонт» (1997 год)

(1997 год) «Попутчик» (1986 год)

(1986 год) «Последний дом слева» (2009 год)

(2009 год) «Мгла» (2007 год)

(2007 год) «Ночь демона» (1957 год)

(1957 год) «Руины» (2008 год)

(2008 год) «Колдун» (1977 год)

(1977 год) «Отчим» (1986 год)

(1986 год) «Отзвуки эха» (1999 год)

(1999 год) «Незнакомцы» (2008 год)

(2008 год) «Деревня проклятых» (1960 год)

(1960 год) «Ведьма» (2015 год)