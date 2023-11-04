Русскоязычные стримеры и про-игроки проведут шоу-турнир по CS 2 с призовыми в 1 млн рублей

В воскресенье, 5 ноября, состоится шоу-турнир BetBoom All-Star 1x1 по Counter-Strike 2. В соло-режиме за победу будут бороться 16 известных стримеров и профессиональных игроков.

Среди участников оказались киберспортсмены Егор flamie Васильев, Денис deko Жуков и Абдул degster Гасанов, а также известные стримеры, такие как TpaBoMaH, Fander, MEGARUSH и Shadowkek. Полный список можно найти ниже.

Фото: BetBoom Esports

Призовой фонд соревнований составит 1 млн рублей. Трансляция турнира пройдёт на Twitch-канале Максима Shadowkek Павлова, старт намечен на 15:00 по московскому времени.

Ранее в похожем формате BetBoom провела шоу-матч по Dota 2, участие в котором приняли известные футболисты Александр Головин и Александр Соболев.