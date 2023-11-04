Oppo представила A2 5G — бюджетный смартфон с 512 ГБ памяти

Компания Oppo представила A2 5G — бюджетный смартфон с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Цены на устройство начинаются от $ 232 (~ 21 тыс. рублей).

Гаджет работает на процессоре SoC Dimensity 6020. Также за данную стоимость аппарат предлагает 6,72-дюймовый экран с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью 680 нит.

Ко всему прочему, Oppo A2 5G оснащён 50-мегапиксельной камерой с датчиком Samsung S5KJN1. Что касается ёмкости аккумулятора, то она составила 5000 мА/ч. Ещё смартфон поддерживает 33-ваттную зарядку и имеет стандарт защиты от влаги IP54.

На данный момент Oppo A2 5G доступен для покупки только на территории Китая. Производитель пока не раскрывает, когда смартфон выйдет в остальном мире.