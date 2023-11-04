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Samsung Galaxy S24 Ultra получит титановую рамку — как в iPhone 15

Samsung Galaxy S24 Ultra получит титановую рамку — как в iPhone 15
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Корейское издание TheElec сообщило, что компания Samsung решила последовать примеру iPhone 15 и оснастить свой флагманский смартфон Galaxy S24 Ultra титановой рамкой. Отмечается, что если решение окажется удачным, то производитель внедрит её и в другие модели.

Samsung собирается произвести около 15 млн титановых рамок, что совпадает с количеством отгруженных в 2023 году Galaxy S23 Ultra. Это подтверждает предположение, что сначала новшество появится только в самой старшей версии смартфона в линейке.

Напомним, Galaxy S24 оснастят плоским 6,1-дюймовым динамическим AMOLED-дисплеем с частотой обновления до 120 Гц, поддержкой HDR10 + и защитой Gorilla Glass. Смартфон будет доступен для покупки в четырёх цветовых вариациях: чёрной, серой, фиолетовой и жёлтой.

Samsung должна официально представить линейку Galaxy S24 на презентации 17 января 2024 года.

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