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В Голливуде снимут комедию «Барбигеймер» — фильм по мотивам «Барби» и «Оппенгеймера»

В Голливуде снимут комедию «Барбигеймер» — фильм по мотивам «Барби» и «Оппенгеймера»
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Лето 2023 года стало большим успехом для голливудского кино — в прокат вышли фильмы «Барби» и «Оппенгеймер», которые на двоих заработали более $ 2,4 млрд. Полностью противоположные по тону картины пользователи превратили в мем «Барбигеймер», в том числе благодаря которому многие зрители сходили на оба фильма.

Звезда «фильмов категории B» Чарльз Бэнд решил воспользоваться шумихой и представил низкобюджетную картину под названием «Барбигеймер». Его фильм совместит сюжет двух лент и расскажет о докторе Барбигеймере, которая пытается создать ядерную бомбу в кукольном мире.

При этом Бэнду понятно возможное негодование зрителей, которые могут подумать, что режиссёр низкобюджетных фильмов просто решил заработать денег на популярном имени. В этом-то вся и суть, отмечает постановщик. Он считает, что «Барбигеймер» станет уморительной комедией, которая совместит позитивные черты «Барби» и суровый тон «Оппенгеймера».

У будущей картины пока нет даже примерной даты выхода, однако Чарльз Бэнд планирует начать съёмки уже в следующем году.

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