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Актёр Майкл Китон вернётся к роли Стервятника в «Человеке-пауке 4» — инсайдер

Актёр Майкл Китон вернётся к роли Стервятника в «Человеке-пауке 4» — инсайдер
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5 ноября инсайдер Дэниел Рихтман рассказал, что актёр Майкл Китон вернётся к роли Стервятника в «Человеке-пауке 4». Изначально злодей появился в первой части трилогии фильмов про супергероя с Томом Холландом. Другие подробности информатор не раскрыл.

Напомним, в финале «Нет пути домой» Питер теряет тётю Мэй и переезжает в собственную квартиру. После заклинания Доктора Стрэнджа все забывают о существовании Паркера. Он остаётся один и создаёт себе новый костюм без примочек Тони Старка.

Можно предположить, что в четвёртом фильме покажут самостоятельную жизнь Питера и его первые проблемы, которые он будет решать сам. Кому будет противостоять герой, неизвестно.

Полторы недели назад Рихтман также рассказал, что съёмки «Человека-паука 4» с Томом Холландом планируется начать в конце 2024 года. Режиссёром картины снова выступит Джон Уоттс.

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