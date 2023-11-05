В WhatsApp добавят авторизацию через электронную почту

Пользователи обнаружили, что в новой бета-версии WhatsApp появилась возможность авторизации через электронную почту. Для входа в аккаунт таким способом человеку отправят на ящик проверочное письмо со ссылкой, по которой нужно будет перейти.

Для этого необходимо зайти в раздел «Учётная запись», выбрать пункт «Электронная почта» и указать свой электронный адрес. Обращаем ваше внимание, что возможность авторизации посредством SMS-сообщения или звонка по-прежнему останется.

При этом разработчики мессенджера пока не раскрывают, когда состоится полноценный выход новой версии WhatsApp.

Напомним, ранее WhatsApp прекратил поддержку Android-устройств с устаревшей версией операционной системы. Теперь для запуска приложения необходим гаджет как минимум с Android 5.0 — на версиях 4.0, 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4 программа больше не работает.