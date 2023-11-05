Фанаты «Атаки титанов» остались недовольны финалом: его эпизод оценили ниже всех остальных

Вечером 4 ноября состоялась премьера финального спецэпизода «Атаки титанов», который поставил точку в сюжете культового аниме. 85-минутный спецвыпуск доступен для просмотра на «Кинопоиске».

Через пару часов на сайте IMDb сформировался средний рейтинг серии от зрителей. На момент написания новости оценка финала составляет 7.0 баллов из 10, что делает его самым низкооценённым эпизодом в истории шоу.

Фото: IMDb

Более десятка тысяч человек оценили спецвыпуск на 1.0 балл. Предполагается, что часть зрителей специально занижает рейтинг эпизода, поскольку их не устроила концовка аниме.

Сюжет постапокалиптического аниме «Атака титанов» рассказывает о борьбе человечества с плотоядными титанами. Люди построили форпосты за укреплёнными стенами, чтобы избежать уничтожения. Главные герои в рядах освободительной армии участвуют в новом этапе противостояния с великанами. В 2021 году аниме признали самым востребованным сериалом года.