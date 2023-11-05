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По Bloodborne делают фильм — инсайдер

По Bloodborne делают фильм — инсайдер
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Авторитетный инсайдер Дэниель Рихтман рассказал, что компания Sony запустила в разработку экранизацию Bloodborne. Напомним, мрачный экшен был разработан студией FromSoftware и вышел в 2015 году.

Сценаристом ленты назначен Даррен Лемке («Шрек навсегда», «Шазам», «Гемини», «Колесо времени»), а продюсером — Лоренцо Ди Бонавентура («Трансформеры», «Бросок кобры»). К сожалению, имя режиссёра картины Рихтман не сообщил.

Фанаты Bloodborne уже на протяжении нескольких лет просят FromSoftware выпустить сиквел либо ремастер или ещё каким-то образом вновь взяться за игру. Правда, ждать выхода ленты по игре в ближайшие несколько лет точно не стоит.

Также в середине этой недели режиссёр экранизации Ghost of Tsushima Чад Стахелски рассказал, что работа над сценарием картины полностью завершена.

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