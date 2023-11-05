У владельца iPhone 15 Pro смартфон расплавился изнутри

Владельцы смартфонов из линейки iPhone 15 продолжают сообщать о новых проблемах. К примеру, пользователь Reddit под ником Trulywenttospace рассказал, что его iPhone 15 Pro расплавился изнутри.

Утром 3 ноября обладатель устройства проснулся от запаха горящего пластика и быстро обнаружил источник — его смартфон. По словам Trulywenttospace, гаджет медленно нагревался на протяжении всей ночи. Пользователь форму отдельно отметил, что iPhone 15 Pro не был подключён к зарядке.

Затем он пошёл в Apple Store и заменил смартфон на новый. Сотрудники магазина заявили, что никогда раньше с подобным не сталкивались.

В подтверждение своих слов он опубликовал фотографии обугленного гаджета. Судя по ним, источник возгорания находится в верхнем правом углу — там как раз располагается процессор A17 PRO.

Фотографии

Фото: Trulywenttospace

Фото: Trulywenttospace