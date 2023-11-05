Блогер прошёл собеседование в крупной корпорации с помощью ChatGPT

TikTok-блогер провёл интересный эксперимент. Он откликнулся на вакансию «Аэрокосмический инженер» от корпорации Lockheed Martin, обладая нулевыми знаниями по указанной специальности.

Затем с ним связался представитель компании для проведения онлайн-собеседования. Блогер смог успешно его пройти с помощью нейросети ChatGPT.

Фото: TikTok

Чат-бот в режиме реального времени обрабатывал вопросы интервьюера и генерировал развёрнутый ответ. Блогеру оставалось только зачитать готовый текст от нейросети.

Lockheed Martin — американская военно-промышленная корпорация. Она является крупнейшим в мире разработчиком и производителем современного высокотехнологичного вооружения, а также военной техники. На данный момент капитализация Lockheed Martin составляет $ 113 млрд.