Авторы Baldur's Gate 3 опровергли утёкшую дату релиза игры на Xbox Series

На данный момент масштабная ролевая игра Baldur's Gate 3 от Larian доступна только на ПК и PS5. Ранее создатели тайтла объявляли, что проект доберётся до Xbox Series до конца 2023 года, однако пару дней назад в Сеть утекла точная дата — 6 декабря.

На ситуацию отреагировал директор по издательской деятельности Larian Майкл Даус. Представитель студии опроверг слух, заявив, что команда сама озвучит дату релиза, когда будет полностью удовлетворена качеством порта — его по-прежнему собираются выпустить до конца года.

Мы действительно хотим выпустить хорошую версию, которую заслуживают поклонники Xbox. Проще говоря, мы продолжим работать над ней до тех пор, пока не будем полностью ей довольны.

Также в середине этой неделе Baldur's Gate 3 получила четвёртый патч. Он добавил в игру режимы для дальтоников и ряд других нововведений.