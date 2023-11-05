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Раскрыты характеристики будущего флагмана Vivo X100

Раскрыты характеристики будущего флагмана Vivo X100
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5 ноября в Сети появились полные характеристики будущего флагмана Vivo X100. Ожидается, что официальная презентация смартфона для китайского рынка пройдёт 13 ноября.

Гаджет предложит 6,78-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2800×1260 пикселей. Vivo X100 будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 9300. Основная камера получит разрешение 50 МП.

Устройство оснастят аккумулятором на 5000 мА/ч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Что касается операционной системы, то смартфон будет работать под управлением OriginOS 4.

Цены на Vivo X100 будут начинаться от 3,9 тыс. юаней (~ 51 тыс. рублей). Согласно слухам, в линейку войдут три модели: Vivo X100, X100 Pro и X100 Pro Plus.

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