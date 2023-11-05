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Создатель сериала «Настоящий детектив» снимет оккультный хоррор

Создатель сериала «Настоящий детектив» снимет оккультный хоррор
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Пару дней назад создатель и сценарист сериала «Настоящий детектив» Ник Пиццолатто пообщался с журналистами. В ходе разговора с представителем издания Slash FIlm он заявил, что заключил с Blumhouse контракт.

Пиццолатто снимет для киностудии детективный оккультный хоррор, идею которого вынашивал на протяжении 10 лет. Также он отметил, что уже закончил писать сценарий и отправил его руководителям Blumhouse. Другие подробности проекта пока не раскрываются.

Напомним, в сентябре HBO показала второй трейлер четвёртого сезона шоу «Настоящий детектив». В этот раз главными героями-детективами стали женщины — их роли исполнили Джоди Фостер и Кали Рейс.

Ожидается, что премьера четвёртого сезона состоится 14 января 2024 года.

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Видео
Вышел новый трейлер 4-го сезона «Настоящего детектива» — шоу стартует 14 января
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