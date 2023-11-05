Будущий апдейт для Apple Watch решит проблему быстрой разрядки

На этой неделе владельцы смарт-часов Apple Watch начали массово жаловаться, что после установки watchOS 10.1 их устройства начали быстро разряжаться. Согласно данным издания MacRumors, компания Apple начала оповещать сотрудников авторизованных сервисных центров, что будущее обновление watchOS решит проблему.

Отмечается, что баг затронул модели от Apple Watch Series 5 до новейшей Apple Watch Ultra 2. Он не позволяет нормально пользоваться смарт-часами, поскольку в некоторых случаях заряд батареи уменьшается на 50% менее чем за час.

Точную дату выхода апдейта производитель не раскрыл. Журналисты предположили, что ситуацию исправит либо обновление watchOS 10.2, которое должно выйти только в декабре, либо Apple выпустит отдельный хотфикс со дня на день.