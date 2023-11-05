5 ноября стало известно, что хоррор «Пять ночей с Фредди» заработал в мировом прокате $ 200 млн. Для достижения такого результата фильму понадобилось чуть больше недели.

Напомним, картина стартовала в США с $ 68 млн — это лучший результат среди всех фильмов ужасов в 2023 году. Лента успешно обошла сиквел «Проклятия монахини» и оставила позади многие другие фильмы ужасов. Бюджет экранизации составил $ 20 млн.

Сюжет фильма адаптирует первые части Five Nights at Freddy's и рассказывает историю Майка Шмидта, который устраивается на работу охранником в пиццерию Фредди и берёт с собой младшую сестру Эбби. Однако на рабочем месте парня ждут страшные ожившие аниматроники. Ему предстоит дать им отпор и разгадать страшную тайну этого места.

Мировая премьера хоррора «Пять ночей с Фредди» состоялась 27 октября, а в кинотеатрах России — 2 ноября.