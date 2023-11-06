«Лучший фильм в серии»: вышли первые отзывы о «Голодных играх: Баллада о змеях и певчих»

Совсем скоро состоится премьера фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». События ленты развернутся за 64 года до приключений Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс). Сюжет будет посвящён Люси Грей Бэрд (Рэйчел Зеглер) и Кориолану Сноу (Том Блит), будущему президенту Панема. В фильме также сыграет звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж — он исполнит роль Каски Хайботтома.

Некоторые журналисты уже посмотрели ленту и поделились своими впечатлениями в соцсетях. Первые отзывы о фильме оказались строго положительными — картину называют одним из лучших произведений по вселенной.

Некоторые отрывки из отзывов критиков

«Баллада о змеях и певчих птицах» — лучший фильм в серии. Он куда мрачнее и сфокусирован в первую очередь на персонажах, при этом ни разу не наскучивает. Высокие ставки, крепкий экшен и солидная актёрская игра — это отличное возвращение в Панем.

«Баллада о змеях и певчих птицах» — один из лучших фильмов в серии. История «прихода к власти» Кориолана Сноу отлично показана режиссёром Лоуренсом в более холодном, запутанном и интересном приквеле.

«Баллада о змеях и певчих птицах» меня очень зацепила. Фильм заставил меня почувствовать то волшебство, которое я почувствовала, когда в 14 лет посмотрела самый первый фильм.

Полноценные оценки от критиков появятся в середине месяца. Премьера фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» состоится 17 ноября.