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«Времена изменились»: Гомер больше не будет душить Барта в «Симпсонах»

«Времена изменились»: Гомер больше не будет душить Барта в «Симпсонах»
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В новой серии мультсериала «Симпсоны» Гомер заявил, что больше не будет душить своего сына, Барта. Создатели проекта будто через героя сказали: «Времена изменились». Что конкретно они имели в виду, не до конца понятно.

Одной из самых популярных сцен в «Симпсонах» стал фрагмент, в котором Гомер как бы ругает Барта и начинает сильно сжимать его шею, до такой степени, что глаза Барта выпучиваются, а язык высовывается. Несмотря на то что это одна из самых узнаваемых сцен в проекте, её часто критиковали за жестокость.

В свежем эпизоде Гомер рассказал своему новому приятелю, что больше не будет душить своего сына.

Видишь, Мардж, удушение сына окупилось. Шучу, я больше этим не занимаюсь. Времена изменились.
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