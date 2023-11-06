Второй сезон «Аркейна» выйдет в ноябре 2024 года — инсайдер

По информации инсайдера MyTimeToShineHello, второй сезон мультсериала «Аркейн» планируют выпустить в ноябре 2024 года. Точную дату инсайдер не назвал.

Весной этого года генеральный директор студии Riot Games Николо Лоран пожаловался на высокую планку, которую задали авторы сериала, — из-за неё производство продолжения идёт куда дольше, чем могло быть. Создатели проекта хотят переплюнуть самих себя, но сделать это будет сложно.

«Аркейн» — популярный мультсериал по франшизе League of Legends. Он был создан компанией Riot Games и французской студией Fortiche. Проект вышел в 2021 году и быстро стал популярным. Критики и обычные зрители остались от шоу в полном восторге.

Ранее говорилось, что премьера второго сезона ожидается в конце 2024 года, но месяц не назывался.