В фильме «Служебный роман» нашли малозаметный киноляп с зонтом

Издание РБК Life обратило внимание, что в культовом фильме «Служебный роман» есть киноляп, который смогли найти только через 46 лет после выхода картины.

По данным издания, забавный киноляп связан с Ольгой Рыжовой — героиней актрисы Светланы Немоляевой. Чтобы увидеть киноляп, можно включить вторую серию фильма на 43-й минуте. Героиня находится в кадре и с задумчивым видом направляется на электричку. Идёт дождь, а у Ольги в руках раскрытый над головой зонт.

Сначала ручка зонта белая и круглая, а уже через секунду, когда женщина поднимается на мост, ручка становится продолговатой формы. И это отчётливо видно при внимательном просмотре.

Фото: РБК Life

Фото: РБК Life

Картина была снята режиссёром Эльдаром Рязановым и стала лидером проката в 1978 году. Её посмотрели в год премьеры более 58 млн человек по всему СССР.