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«Это некое наследие»: Владимир Селиванов — о сериале «Реальные пацаны»

«Это некое наследие»: Владимир Селиванов — о сериале «Реальные пацаны»
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Недавно закончился финальный сезон сериала «Реальные пацаны», который шёл 13 лет. Один из главных актёров шоу Владимир Селиванов рассказал о завершении проекта.

По его словам, «Реальные пацаны» — некое наследие, с которым будут знакомиться даже новые поколения. Сам персонаж Владимира, Вован, сильно изменился. Это особенно заметно по последнему сезону, в котором у героя сменились жизненные приоритеты.

Я очень благодарен этому персонажу и проекту, это поистине некое наследие, которое поклонники будут пересматривать, либо новое поколение будет с ним знакомиться. И ещё это крутой вызов — сломать стереотип в умах людей — что я не только дворовый пацан из Перми, а вообще творческий человек.

Ещё Селиванов выразил благодарность за возможность сыграть такого колоритного и яркого героя, полюбившегося зрителям по всей России.

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