Фильм «По щучьему велению» снова возглавил кинопрокат в России за минувшие выходные

По информации сайта Kinobusiness, за минувшие выходные фильм «По щучьему велению» собрал 615 млн рублей и снова возглавил топ в выходном прокате в России.

Общие сборы ленты потихоньку приближаются к отметке в 1,5 млрд рублей. Скорее всего, для достижения этой суммы картине не понадобится много времени — её сборы уже превысили 1,3 млрд рублей.

«По щучьему велению» рассказывает о простаке Емеле: он случайно вытаскивает из реки волшебную щуку, которая готова исполнить три его желания. Два желания он тратит на пустяки, а третье оставляет на потом. Затем герой влюбляется в царевну Анфису — и добиться её руки Емеле помогает щука, обернувшаяся в девушку Василису.

Режиссёром «По щучьему велению» выступил Александр Войтинский. Главные роли в фильме исполнили Никита Кологривый, Мила Ершова и Алина Алексеева.