Представлен бюджетный смартфон Poco C65 с экраном 90 Гц и большой батареей

Китайская компания Xiaomi представила бюджетный смартфон Poco C65. Продажи наследника Poco C55 должны стартовать в начале 2024 года в двух версиях: 6/128 ГБ и 8/256 ГБ по цене от $ 109 (около 10 000 рублей).

Poco C65 получит 6,74-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1600x720 пикселей и частотой обновления экрана 90 Гц. Смартфон будет работать на базе процессора MediaTek Helio G85 с батареей объёмом 5000 мА/ч и поддержкой быстрой зарядки до 18 Вт. В устройстве также будут боковой сканер отпечатков пальцев и разъём для наушников 3,5 мм.

Poco C65 получит двойную камеру с основным модулем на 50 Мп и макродатчиком на 2 Мп. Фронтальная же камера по традиции бюджетных моделей получила модуль всего на 8 Мп.