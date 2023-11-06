Сборы «Создателя» достигли $ 100 млн — фильм всё ещё не окупился

Спустя пять недель проката сборы научно-фантастического фильма «Создатель» достигли отметки $ 100 млн. Судя по падению темпа сборов, лента уже не дойдёт до границы окупаемости в $ 160 млн — бюджет ленты оценивается примерно в $ 80 млн.

При этом судить о провале фильма всё же нельзя: в декабре картина отправится на стриминговые сервисы и наверняка принесёт своим создателям дополнительную выручку. Однако кинотеатральный прокат можно назвать провальным даже при экономном расходе бюджета режиссёра Гарета Эдвардса.

Сюжет «Создателя» рассказывает о мрачном будущем, раздираемом конфликтом между человечеством и восставшим искусственным интеллектом. В центре истории находится потерявший свою жену бывший спецназовец Джошуа. Ему поручили миссию — выследить и устранить Создателя. Этот загадочный вдохновитель продвинутого искусственного интеллекта создал секретное оружие, способное положить конец существованию человечества.