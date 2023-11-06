FaZe Clan переиграла Virtus.pro в финале топ-турнира по CS 2 с призовым $ 500 тыс.

Европейский состав клуба FaZe Clan по шутеру Counter-Strike 2 стал чемпионом крупного онлайн-турнира Thunderpick World Championship 2023 с призовым фондом в размере $ 500 тыс.

В финале FaZe обыграла российскую команду Virtus.pro со счётом 2:0 (13-7 на карте Ancient, 19-17 на Vertigo). За победу европейская пятёрка получит $ 250 тыс., «мишкам» достанется $ 100 тыс. за второе место. Третью строчку поделили российский состав Cloud9 и украинская Monte (по $ 50 тыс.).

Сетка плей-офф Thunderpick World Championship 2023 Фото: Liquipedia

Для FaZe Clan это уже второй титул после перехода шутера с CS:GO на версию CS 2 — в октября коллектив стал чемпионом Intel Extreme Masters в Сиднее. В свою очередь, Virtus.pro несколько дней назад выиграла Roobet Cup, первый топовый турнир, который прошёл в онлайн-формате.