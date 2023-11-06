Представлены два новых персонажа в Genshin Impact — Навия и Шеврёз

Разработчики популярной онлайн-игры Genshin Impact анонсировали двух новых играбельных персонажей, которые станут доступны в ближайшее время.

Девушка по имени Навия уже встречалась игрокам в ходе основного сюжета — лидер организации Спина-ди-Росула расследовала убийство своего отца и помогала Путешественнику в ходе квеста в суде. Пока известно лишь, что Навия владеет силой гео (стихия земли).

Фото: HoYoverse

Второй новый персонаж — Шеврёз, командир особого патруля в Фонтейне. Ранее героиня не встречалась в Genshin Impact, хотя её упоминают в своих репликах Фремине и Ризли. Сражается с помощью пиро-навыков (стихия огня).

Фото: HoYoverse

Вероятнее всего, оба персонажа будут добавлены в Genshin Impact в версии 4.3. Её выход предварительно намечен на 20 декабря.