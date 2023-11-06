В Fortnite сыграли 44 млн человек за сутки — это новый рекорд королевской битвы

3 ноября в Fortnite стартовал новый сезон четвёртой главы под названием «Как раньше». В нём разработчики вернули оригинальную карту с самым первым островом и в целом будут ориентироваться на контент первых глав: от Брошенных башен до самых популярных видов оружия прошлых лет.

4 ноября игра поставила новый рекорд: за сутки в шутер сыграли 44,7 млн человек. Суммарно они наиграли за 24 часа около 102 млн часов. Разработчики из Epic Games поблагодарили всех игроков за поддержку — как ветеранов, так и новичков.

Тем временем пиковый онлайн Fortnite достиг новой цифры — на этих выходных в игре одновременно находились около 6,1 млн человек. Таким образом, проект улучшил свой рекордный показатель онлайна более чем в два раза по сравнению с августом 2023 года.