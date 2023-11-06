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Пользователи назвали лучшие Android-смартфоны октября

Пользователи назвали лучшие Android-смартфоны октября
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Администрация портала AnTuTu и разработчики одноимённого бенчмарка опубликовали список лучших смартфонов октября по опросам пользователей. Стоит отметить, что он составляется исключительно на основе голосов китайских обладателей смартфонов под ОС Android.

Первое место вновь занял складной смартфон Honor Magic V2, набравший 96,15% положительных отзывов. На втором месте оказался Samsung Galaxy S23 Ultra (95,78%), замыкает тройку лидеров Xiaomi Mix Fold 3 — 95,45%. В топ также попали Meizu 20 Pro, Honor X40 GT и Xiaomi 13 Ultra.

Лучшие смартфоны октября по версии пользователей AnTuTu

  1. Honor Magic V2 — 96,15%
  2. Samsung Galaxy S23 Ultra — 95,78%
  3. Xiaomi Mix Fold 3 — 95,45%
  4. Meizu 20 Pro — 94,19%
  5. Realme GT5 Pro — 93,27%
  6. Vivo X90 Pro+ — 92,53%
  7. Samsung Galaxy S23 — 92,24%
  8. Honor X40 GT — 91,35%
  9. Xiaomi 13 Ultra — 90,87%
  10. Meizu 20 — 90,7%
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