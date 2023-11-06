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Фильм «Создатель» выйдет в онлайне 14 ноября

Фильм «Создатель» выйдет в онлайне 14 ноября
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Киностудия 20th Century Studios назвала дату релиза научно-фантастического фильма «Создатель» в цифре. Лента выйдет в большинстве онлайн-кинотеатров уже 14 ноября — спустя два месяца после премьеры в кинотеатрах.

«Создатель» рассказывает о мрачном будущем, раздираемом конфликтом между человечеством и восставшим искусственным интеллектом. В центре истории находится потерявший свою жену бывший спецназовец Джошуа. Ему поручили миссию — выследить и устранить Создателя. Этот загадочный вдохновитель продвинутого искусственного интеллекта создал секретное оружие, способное положить конец существованию человечества.

За полтора месяца проката лента собрала около $ 100 млн при бюджете в $ 80 млн. Учитывая, что кинотеатры забирают примерно половину выручки, лента уже вряд ли окупится на большом экране.

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