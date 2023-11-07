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У Xiaomi 14 найден серьёзный недостаток камеры

У Xiaomi 14 найден серьёзный недостаток камеры
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Издание «Газета.ru» обратила внимание на публикацию главного редактора сайта Mobiltelefon Евгения Макарова. В своём телеграм-канале он заявил, что камера смартфона Xiaomi 14 запотевает и не позволяет снимать в хорошем качестве.

Ранее об этом дефекте не говорилось. Судя по всему, его удалось выявить совсем недавно. Ранее подобное наблюдалось у флагманов серии Xiaomi 12, представленных в конце 2021 года. Тогда пользователи были уверены, что Xiaomi решит проблему, чтобы она не возникала.

Фото: Соцсети Евгения Макарова

Цены на Xiaomi 14 начинаются от 52 тыс. рублей, а на Xiaomi 14 Pro — от 65 тыс. рублей. Интересно, что пару недель назад проводили тесты, в ходе которых выяснилось, что Xiaomi 14 обошёл iPhone 15 Pro в тестах производительности.

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