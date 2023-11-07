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Брюс Уиллис перестал узнавать свою бывшую жену Деми Мур

Брюс Уиллис перестал узнавать свою бывшую жену Деми Мур
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Издание Closer Weekly сообщило, что деменция актёра Брюса Уиллиса развивается всё активнее и активнее. Если изначально он перестал узнавать друзей и знакомых, то теперь болезнь стала затрагивать его отношения с самыми близкими людьми.

Сообщается, что Уиллис перестал узнавать свою бывшую жену Деми Мур. Она навестила бывшего супруга, но тот принял её за чужого человека. По словам источников, знакомых с ситуацией, Мур в буквальном смысле оказалась «убита горем» из-за такого исхода.

Деми поддерживала связь с детьми и женой Брюса, но она понятия не имела, что всё зашло так далеко.

Также сообщается, что из-за болезни у Уиллиса могут быть агрессивные припадки. В целом его физическая активность почти полностью сошла на нет.

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