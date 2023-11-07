Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

iPhone до сих пор остаётся лидером продаж в России среди смартфонов

iPhone до сих пор остаётся лидером продаж в России среди смартфонов
Комментарии

По данным газеты «Известия», iPhone по-прежнему остаётся лидером российского рынка по продажам в денежном выражении. С января по сентябрь этого года доля выручки за продукцию Apple осталась на уровне аналогичного периода 2022 года — 33%.

Различные российские ритейлеры сообщили, что за первые девять месяцев этого года на iPhone пришлось почти 40% смартфонов в российских интернет-магазинах в денежном выражении. И это при том, что Apple прекратила официальные поставки своей продукции в Россию.

Apple продолжает находиться на первой позиции в денежном выражении. На второй позиции Xiaomi, на третьей — Samsung.

Эксперты отмечают, что настоящих конкурентов по качеству у смартфонов Apple почти нет. С ними могут сравниться разве что дорогие гаджеты Android.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android