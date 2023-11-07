iPhone до сих пор остаётся лидером продаж в России среди смартфонов

По данным газеты «Известия», iPhone по-прежнему остаётся лидером российского рынка по продажам в денежном выражении. С января по сентябрь этого года доля выручки за продукцию Apple осталась на уровне аналогичного периода 2022 года — 33%.

Различные российские ритейлеры сообщили, что за первые девять месяцев этого года на iPhone пришлось почти 40% смартфонов в российских интернет-магазинах в денежном выражении. И это при том, что Apple прекратила официальные поставки своей продукции в Россию.

Apple продолжает находиться на первой позиции в денежном выражении. На второй позиции Xiaomi, на третьей — Samsung.

Эксперты отмечают, что настоящих конкурентов по качеству у смартфонов Apple почти нет. С ними могут сравниться разве что дорогие гаджеты Android.